Suche nach Hoeneß-Nachfolger : Medien: Weinzierl vor Unterschrift bei 1899 Hoffenheim

Zuzenhausen Markus Weinzierl soll einem Medienbericht zufolge der Favorit auf den vakanten Trainerjob beim Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim sein.

Der 47 Jahre alte Coach, der selbst erst am vergangenen Wochenende seinen Abgang beim Liga-Konkurrenten FC Augsburg verkündet hatte, soll nach Informationen der „Rhein-Neckar-Zeitung“ am Mittwoch auf dem Trainingsgelände der Hoffenheimer in Zuzenhausen zu Gast gewesen sein und kurz vor einer Unterschrift stehen.