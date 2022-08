Transfermarkt : Medien: Trapp zu teuer - Manchester will nun Dubravka

Medien: Trapp zu teuer - Manchester will nun Dubravka

Manchester United soll an Torwart Kevin Trapp interessiert gewesen sein. Foto: Arne Dedert/dpa

Berlin Manchester United soll nun doch Abstand von einer Verpflichtung von Kevin Trapp von Eintracht Frankfurt nehmen.

Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche hat allerdings keinerlei Interesse an einem Verkauf von Trapp. „Transfergerüchte und Spekulationen gehören besonders in dieser Phase der Saison dazu. Kevin ist ein außergewöhnlicher Torwart, ein Leader und wichtiger Spieler. Wir sind nicht an einem Abgang interessiert“, sagte Krösche der „Süddeutschen Zeitung“.