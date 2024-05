Bundesliga Medien: Sportchef Fabian tritt in Bochum zurück

Der VfL hatte am Montag nach einer 0:3-Heimspielniederlage durch einen Sieg im Elfmeterschießen im Relegations-Rückspiel bei Fortuna Düsseldorf die Klasse gehalten. Die Gespräche zwischen Fabian und dem Verein haben offenbar vorher stattgefunden, der unerwartete Erfolg in Düsseldorf änderte nichts mehr an der Entscheidung. Fabian hatte nach dem Rückspiel erklärt, dass ihm „viele Dinge nicht gefallen“ hätten „in den letzten Wochen und Monaten“ und das zuletzt einiges „nicht Bochum-like“ gewesen sei.