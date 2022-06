Bundesliga : Medien: Nkunku kurz vor Vertragsverlängerung bei RB Leipzig

Leipzig Top-Torjäger Christopher Nkunku steht Medienberichten zufolge kurz vor einer Vertragsverlängerung bei RB Leipzig.

Zuletzt sollen laut Medienberichten Clubs wie Manchester United und der FC Chelsea Interesse an einer Verpflichtung des Nationalspielers bekundet haben. Der quirlige Angreifer, der 2019 für 13 Millionen Euro von Paris Saint-Germain nach Leipzig wechselte, hatte in der abgelaufenen Saison 55 Scorerpunkte in 51 Spielen für den deutschen Pokalsieger verbucht und wurde von den Kapitänen der Bundesliga zum Spieler der Saison gewählt.