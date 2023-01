Bayerns Torwart-Frage : Medien: Neue Gespräche wegen Sommer - Interesse an Kobel

Medien: Neue Gespräche wegen Sommer - Interesse an Kobel

München Angeblich verhandeln sie wieder, die Bosse des FC Bayern und von Borussia Mönchengladbach. Einem weiteren Bericht zufolge sollen die Münchner langfristig auch einen weiteren Schweizer im Blick haben.

Die nächsten Tage würden zeigen, ob Sommer für den verletzten Manuel Neuer verpflichtet werden könne, hieß es weiter in dem Bericht. Quellen für die Wiederaufnahme der Verhandlungen nannte das Blatt nicht, auch keine weiteren Details.

Stattdessen spekulierte der „Blick“ auch darüber, ob die Verantwortlichen der beiden Bundesligisten sich auf eine Ablösesumme einigen könnten. Sommers Vertrag bei den Borussen endet nach dieser Saison. Die Wunschlösung der Bayern stand am Wochenende beim 0:1 gegen den FC St. Pauli 90 Minuten im Tor der Gladbacher. Zuletzt hatte die Borussia einen Wechsel ihres Leistungsträgers ausgeschlossen. „Wir werden Yann Sommer nicht abgeben. Das haben wir den Bayern auch so mitgeteilt“, sagte Sportdirektor Roland Virkus.

„Kicker“: Bayern hat langfristig Interesse an Kobel

Einem Bericht des „Kicker“ zufolge sollen die Bayern langfristig Interesse an Sommers Landsmann Gregor Kobel von Borussia Dortmund als möglichem Nachfolger von Neuer haben. Frühestens solle der 25-Jährige ab 2024 zum konkreten Thema werden, hieß es in dem Bericht am Sonntag. Dann endet Neuers aktueller Vertrag. Dem Magazin zufolge soll es auch eine erste Kontaktaufnahme vonseiten des FC Bayern zum Schweizer gegeben haben.