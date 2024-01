Transfers Medien: Maatsen fix - Sancho in Dortmund gelandet

Der 21-jährige Maatsen kommt auf Leihbasis vom FC Chelsea aus London zum deutschen Fußball-Vizemeister, eine offizielle Bestätigung des Clubs stand noch aus. Auf der linken Abwehrseite haben die Dortmunder derzeit großen Bedarf, weil Ramy Bensebaini beim Afrika-Cup spielt und Julian Ryerson verletzt ist. In der Premier League kam Maatsen in der laufenden Saison bislang in zwölf Partien zum Einsatz. Dabei wurde er elfmal eingewechselt. Ein Tor oder eine Vorlage gelangen ihm bisher nicht. In der vergangenen Spielzeit war Maatsen für den FC Burnley aktiv und in der zweiten englischen Liga Stammspieler gewesen.