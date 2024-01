Bundesliga Medien: Kohler und Henriksen Trainerkandidaten in Köln

Nach der Trennung von Baumgart am 21. Dezember sucht der Bundesligavorletzte weiter nach einem neuen Chefcoach. In den Medien wurde zuletzt über eine Verpflichtung von Thomas Reis, André Breitenreiter, Stefan Kuntz, Bo Svensson, Ralph Hasenhüttl, Heiko Herrlich, Enrico Maaßen oder des langjährigen Co-Trainers André Pawlak spekuliert. Die erste Trainingseinheit im neuen Jahr findet unter der Regie von Pawlak statt. Kurz vor der Einheit am heutigen Dienstag (14.00 Uhr) will sich Sport-Geschäftsführer Christian Keller zum Stand der Dinge äußern. Die erste Partie der Kölner gegen den 1. FC Heidenheim steht am 13. Januar an.