Transfermarkt : Medien: Hertha will Montenegriner Jovetic - Test gegen Riad

Medien: Hertha will Montenegriner Jovetic - Test gegen Riad

Leogang Nach übereinstimmenden Medienberichten aus Italien und Deutschland will Hertha BSC Stürmer Stevan Jovetic verpflichten.

Der 31 Jahre alte Montenegriner stand zuletzt bei AS Monaco unter Vertrag. Zuvor hatte er unter anderen für den FC Sevilla, Inter Mailand, Manchester City und den AC Florenz gespielt. Sein Vertrag in Monaco ist mit dem Ende der Vorsaison abgelaufen, er wäre also ablösefrei.