Transfers Medien: FC Bayern vor Verpflichtung von Verteidiger Dier

Auch der Name Trevoh Chalobah wird gehandelt. Der 24-jährige Engländer vom FC Chelsea wurde bereits im Sommer mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht, britischen Medien zufolge sollen die Münchner nun ihr Interesse erneuert haben. Trainer Thomas Tuchel kennt Chalobah, der in der Abwehr innen und auf der rechten Seite einsetzbar ist, aus seiner Zeit bei Chelsea. Aktuell erholt sich der Verteidiger von einer Oberschenkelverletzung, soll aber bis zum Ende des Monats wieder fit sein. Über ein Leihgeschäft wird spekuliert, laut Sky sei eine Verpflichtung aber derzeit kein Thema.