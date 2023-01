Bundesliga : Medien: FC Bayern trennt sich von Torwart-Trainer Tapalovic

München Der FC Bayern München hat sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge von seinem Torwart-Trainer Toni Tapalovic getrennt. Wie zuerst die „Bild“ und dann auch Sport1 berichtete, soll die Freistellung mit sofortiger Wirkung erfolgt sein.

Zuletzt hatte der von den Bayern an die AS Monaco ausgeliehene Torwart Alexander Nübel kritisiert, dass es sehr wenig Kontakt mit Tapalovic gegeben hatte, seit er in Frankreich spielt. „In der Zeit, wo ich in Monaco bin, gab es nicht viel Kontakt. Davor hatten wir ein normales Verhältnis. Ich glaube schon, dass man ab und zu sich austauschen hätte können über die Situation“, sagte Nübel im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF. Sportvorstand Hasan Salihamidzic hatte anschließend angekündigt: „Darüber werden wir intern sprechen.“