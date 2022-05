Transfermarkt : Medien: FC Bayern an Ex-Dortmunder Dembélé interessiert

Medien: FC Bayern an Ex-Dortmunder Dembélé interessiert

Fußball-Bundesligist FC Bayern München soll laut Medienberichten Interesse am früheren Dortmunder Ousmane Dembélé haben.

Dembélé, der in Barcelona immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurde und zwischenzeitlich bei den Verantwortlichen in Ungnade fiel, wäre in München demnach wohl ein Thema, sollte der deutsche Nationalspieler Serge Gnabry (Vertrag bis 2023) den Club verlassen.