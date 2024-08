Fußball-Bundesliga Medien: Dortmunder Özcan vor Wechsel nach Wolfsburg

Der türkische Nationalspieler Salih Özcan steht laut Medieninformationen vor einem Wechsel von Borussia Dortmund zum VfL Wolfsburg. Demnach habe sich der defensive Mittelfeldspieler am Mittwoch beim Training von seinen bisherigen Mannschaftskollegen verabschiedet. Dem Vernehmen nach soll der bis 2026 vertraglich an den BVB gebundene 26-Jährige für ein Jahr an den Bundesliga-Konkurrenten ohne Kaufoption verliehen werden.