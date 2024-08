Fußball-Bundesliga Medien: Coman stimmt Wechsel nach Saudi-Arabien zu

Der Abschied von Kingsley Coman vom FC Bayern in Richtung Saudi-Arabien rückt offenbar immer näher. Der Stürmerstar habe nun einem Wechsel zu Al-Hilal zugestimmt, berichtete die französische Sportzeitung „L'Equipe“. Demnach habe er diesen Entschluss wohl bereits den Verantwortlichen des deutschen Fußball-Rekordmeisters mitgeteilt. Wie der TV-Sender Sky berichtet, haben sich die Münchner mit Al-Hilal auch schon über einen Transfer des Flügelstürmers geeinigt. Am Mittwochmorgen hatte der 28-Jährige aber noch am öffentlichen Training der Münchner teilgenommen.