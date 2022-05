Bundesliga : Medien: BVB vor Verpflichtung von Özcan und Meyer

Dortmund Borussia Dortmund steht nach Informationen der „Bild“ vor der Verpflichtung des Kölner Mittelfeldspielers Salih Özcan.

Mit starken Leistungen hatte Özcan großen Anteil am Erfolg der Kölner, die als Tabellensiebter an der Qualifikation für die Conference League teilnehmen. Sein Vertrag in Köln läuft bis 2023. Dem Vernehmen nach liegt die Ablöse bei rund zehn Millionen Euro.