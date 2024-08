Fußball-Bundesliga Medien: Bochum holt Innenverteidiger Medic

Der 25-Jährige, der beim niederländischen Rekordmeister in der vergangenen Saison nur zu sechs Einsätzen in der Meisterschaft kam, soll zunächst mit einer Kaufoption ausgeliehen werden. Die Ablösesumme liegt dann laut der Zeitung bei drei Millionen Euro. Derzeit fehlen den Bochumern in der Abwehr verletzungsbedingt Ivan Ordets und Bernardo.