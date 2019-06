Bundesliga : Max will mit Bossen reden: FCA sollte „ein Sprungbrett“ sein

Augsburg Abwehrspieler Philipp Max will mit dem FC Augsburg über seine Zukunft und die Chance auf einen Wechsel zu einem größeren Verein reden.

Der Youngster überzeugt in der Bundesliga seit der Saison 2017/18, im vorigen Sommer wurde er mit etlichen Vereinen in Verbindung gebracht. Zu einem Transfer kam es aber ebenso wenig wie zu einer Nominierung für die Nationalmannschaft. Obwohl Bundestrainer Joachim Löw weiter auf Max verzichtet, will sich dieser nicht unter Druck setzen. „Am Anfang, als ich diese gute Hinrunde in der Saison 2017/18 gespielt habe, habe ich schon immer mit einem Auge in Richtung DFB geschielt. Ich versuche jetzt einfach, jedes Wochenende mein Bestes zu geben. Alles andere kann ich ohnehin nicht beeinflussen“, sagte er.