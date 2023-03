Bundesliga „Maulwurf“-Affäre: Nagelsmann verdächtigt keinen Spieler

Dass Interna der Münchner an die Öffentlichkeit gelangt waren, hatte diese Woche für Aufsehen gesorgt. „Die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Spieler ist, geht gegen Null“, sagte Nagelsmann vor Anpfiff des Bundesliga-Auswärtsspiels bei Bayer Leverkusen bei DAZN: „Denn es muss jemand sein, der relativ zeitig und alleine in dem Raum ist, wo die Dinge auch hängen am Spieltag.“