Bundesliga Matthäus zum BVB: Mannschaft „trägt einen Virus in sich“

Er wisse nicht, ob dies an Trainer Edin Terzic liege. Er gehe davon aus, so der Weltmeister von 1990, dass der Coach in die Kaderplanung involviert gewesen sei. „Viele Spieler, die in den letzten 18 Monaten geholt wurden, haben die Erwartungen nicht erfüllt. Dadurch hat man ein Qualitätsproblem“, konstatierte Matthäus. Und weiter: „Wichtig ist, dass einer im Verein, der Fußball-Fachkenntnisse hat, sich mit dem Trainer abstimmt, auf welchen Positionen und auf welche Art und Weise man sich verstärkt. Und das hat bei Dortmund in den letzten eineinhalb Jahren nicht funktioniert.“