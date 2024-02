Bundesliga Matthäus zu Zoff mit Tuchel: „Verstehe ich bis heute nicht“

Tuchel hatte vor und nach dem Topspiel gegen Dortmund gereizt auf die Kritik von Matthäus und Dietmar Hamann im Anschluss an das DFB-Pokal-Aus des FC Bayern beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken reagiert. Nach dem klaren Erfolg in Dortmund lieferte sich Tuchel am Interview-Pult des TV-Senders Sky ein Wortduell mit Matthäus und Sky-Moderator Sebastian Hellmann.