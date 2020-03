FC Bayern München : Matthäus zu Vertragsdebatte um Neuer: „In der Mitte finden“

München Lothar Matthäus (59) hält eine Vertragsverlängerung von Manuel Neuer beim FC Bayern München erstmal für weitere zwei oder drei Jahre für realistisch.

„Bei Bayern München weiß er was er hat, und der FC Bayern war gerade in seiner Verletzungspause voll hinter ihm gestanden. Und warum soll er nicht zwei, drei Jahre verlängern - bis 2023 vielleicht sogar bis 2024“, sagte der deutsche Rekordnationalspieler in „Dein Verein“ beim TV-Sender Sky.