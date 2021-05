Bundesliga-Absteiger : Matthäus: Wird „hartes Jahr“ für Schalke und Bremen

Berlin DFB-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus prophezeit den beiden Traditionsclubs FC Schalke 04 und SV Werder Bremen „ein hartes Jahr“ in der 2. Fußball-Bundesliga.

„In der nächsten Saison werden sich die Bremer und die Schalker in jedem Spiel mit der Favoriten-Rolle abgeben müssen. Jeder will sie schlagen, aber keiner hat was zu verlieren. Es herrschen viel weniger Annehmlichkeiten als in der ersten Liga“, schrieb Matthäus in seiner Sky-Kolumne. „Niederlagen gegen Sandhausen, Aue oder Darmstadt werden noch weniger verziehen als gegen Stuttgart, Augsburg und Freiburg.“