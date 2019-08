RB Leipzig : Matthäus: Werner weiter ein „potenzieller Bayern-Transfer“

Glaubt, dass das Interesse des FC Bayern an Timo Werner weiter bestehen wird: Lothar Matthäus. Foto: Andreas Gora.

Berlin Für Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus bleibt Timo Werner trotz dessen Vertragsverlängerung bei RB Leipzig ein „potenzieller Bayern-Transfer“.

Der 23 Jahre alte Fußballer habe eine festgeschriebene Ablösesumme in seinem neuen Vertrag stehen, „und eigentlich würde es mich wundern, wenn sich die Bayern nicht in naher Zukunft trotzdem oder weiter um ihn bemühen“, schrieb Matthäus in seiner Sky-Kolumne „So sehe ich das“.