Bundesliga : Matthäus: Verstärkter BVB kann Bayern-Dominanz beenden

Lothar Matthäus hält den BVB für stark genug in der kommenden Saison die Dominanz des FC Bayern München in der Bundesliga zu beenden. Foto: Andreas Gora/dpa

Berlin Mit dem neuen Trainer Edin Terzic und gezielten Verstärkungen kann Borussia Dortmund in der kommenden Saison nach Meinung von Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus die Dominanz von Serienmeister FC Bayern München beenden.

Terzic sei für ihn „seit dem Sieg im DFB-Pokal eine Art Gesicht von Borussia Dortmund“, schrieb der 61-Jährige in seiner Kolumne bei Sky. „Der Club hat jetzt schon drei deutsche Nationalspieler verpflichtet. Das nimmt langsam aber sicher Konturen an, um wirklich einmal dem FC Bayern die Meisterschaft streitig zu machen.“

„Mit (Niklas) Süle, (Karim) Adeyemi und (Nico) Schlotterbeck hat sich Dortmund jetzt schon sehr gut verstärkt“, befand Sky-Experte Matthäus. „Und wenn Terzic dort anknüpft, wo er mit dem Pokalsieg aufgehört hat, die Energie in diesem Club positiv ist und alle an einem Strang ziehen, wird es bei der Entwicklung, die in letzter Zeit in München zu beobachten ist, irgendwann einen Wechsel an der Spitze geben“, betonte der Weltmeister von 1990. „Die Unruhe bei Bayern wird dazu führen, dass auch ein anderes Team Meister werden kann.“