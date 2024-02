FC Bayern München Matthäus vermisst Fußball-Kompetenz in Führungsriege

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus vermisst in der aktuellen sportlichen Misere des FC Bayern München die Fußball-Kompetenz in der Club-Führung. In der Führungsriege säßen sehr erfolgreiche Menschen aus dem Finanzwesen, schrieb der 62-Jährige in seiner Sky-Kolumne. „Sie sind zu Recht dort, aber neben ihnen fehlt mir die sportliche Kompetenz. Wer von ihnen hat als Spieler Meisterschaften gewonnen?“, fragte Matthäus. Und weiter: „Es ist niemand da, der Stallgeruch mitbringt.“