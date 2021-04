FC Bayern München : Matthäus: Verbleib von Flick „überhaupt nicht klar“

„Die getätigten Aussagen am Wochenende sowohl von Hansi als auch von Oliver Kahn lassen in meinen Augen nur den Schluss zu, dass überhaupt nicht klar ist, dass Hansi über die Saison hinaus Trainer in München bleibt. Ganz im Gegenteil“, sagt Lothar Matthäus. Foto: Federico Gambarini/dpa

München Für den ehemaligen Bayern-Profi Lothar Matthäus ist der Verbleib von Erfolgstrainer Hansi Flick in München alles andere als klar.

„Die getätigten Aussagen am Wochenende sowohl von Hansi als auch von Oliver Kahn lassen in meinen Augen nur den Schluss zu, dass überhaupt nicht klar ist, dass Hansi über die Saison hinaus Trainer in München bleibt. Ganz im Gegenteil“, meinte der deutsche Fußball-Rekordnationalspieler in seiner Sky-Kolumne.