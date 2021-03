FC Bayern München : Matthäus über Kimmich: „Wird in Geschichtsbücher eingehen“

Matthäus über Kimmich: „Wird in Geschichtsbücher eingehen“

München Der frühere Weltfußballer Lothar Matthäus hat Nationalspieler Joshua Kimmich eine bedeutsame Karriere prophezeit: „Kimmich ist für mich der Vorzeige-Profi schlechthin, und ich traue ihm noch viel zu.“

„Er wird in die Geschichtsbücher eingehen - nicht nur in die des FC Bayern, sondern in die des gesamten deutschen Fußballs“, sagte Matthäus im Mitgliedermagazin „51“ des FC Bayern München. Kimmich (26) spielt seit 2015 für den deutschen Rekordmeister. Dort ist er wie im Nationalteam Führungsspieler.