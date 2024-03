Fußball Matthäus über deutschen Clásico: „Weltweites Interesse“

Unter Zugzwang sieht der frühere Weltfußballer besonders den BVB. „Für Dortmund ist der Druck größer. Sie können im Kampf um die Champions League auf zwei Seiten für ihre Teilnahme sorgen“, sagte Matthäus. In der Tabelle liegen die Dortmunder als Vierter einen Punkt vor RB Leipzig, was für die erneute Königsklassen-Teilnahme sorgen würde. Möglich ist es aber auch, durch die Einjahreswertung der UEFA einen fünften Startplatz für die Bundesliga zu erhalten. Dazu wären Erfolge von Dortmund und Bayern in der Champions League wichtig.