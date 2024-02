FC Bayern München Matthäus stärkt Müller: „Für mich muss er spielen“

Nach drei Spielen nacheinander auf der Bank hatte der 34 Jahre alte Müller gegen Gladbach wieder in der Anfangsformation von Trainer Thomas Tuchel gestanden. „Gerade in so einem Spiel wie gegen Leverkusen brauchst du vorne Spieler, die die Mannschaft mitziehen und ins Pressing gehen“, sagte auch Müllers ehemaliger Nationalmannschaftskollege Shkodran Mustafi bei „Sky90“ und lobte Müller: „Für mich als Spieler hat er mir immer geholfen mit der Art und Weise, wie er die Mannschaft mitzieht.“