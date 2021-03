Rekord-Nationalspieler : Matthäus schließt Rückkehr ins Tagesgeschäft praktisch aus

Lothar Matthäus wird am Sonntag 60 Jahre alt. Foto: Federico Gambarini/dpa

Frankfurt/Main Lothar Matthäus schließt unabhängig von einem möglichen Engagement als Bundestrainer eine Rückkehr ins tägliche Fußball-Geschäft kurz vor seinem 60. Geburtstag praktisch aus.

„Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mir nochmal so einen Tagesjob antue. Ich will niemals nie sagen. Aber so ein Job, wo du von morgens bis abends unter Strom stehst - eher nicht“, sagte der Rekord-Nationalspieler der Deutschen Presse-Agentur.