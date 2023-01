FC Bayern München : Matthäus nimmt Gnabry nach dessen Mode-Ausflug in Schutz

Matthäus nimmt Gnabry nach dessen Mode-Ausflug in Schutz

München Der Ausflug von Nationalspieler Serge Gnabry zur Modemesse nach Paris wirkt nach. Lothar Matthäus kann das nicht nachvollziehen. „Zu hart“ sei die Kritik, sagt der Rekordnationalspieler.

„Sicherlich war das nicht der glücklichste Zeitpunkt, und deutsche Nationalspieler stehen derzeit besonders unter Beobachtung. Aber was hat er denn gemacht?“, fragte der 61-Jährige in der „Bild“-Zeitung. „Warum sollte er nicht nach Paris fliegen, wenn es nicht verboten ist? Für mich als Trainer ist so ein Ausflug weniger schlimm, als wenn einer nachts um die Häuser zieht.“