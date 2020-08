FIFA-Wahl : Matthäus: Lewandowski „eindeutig Favorit“ für Weltfußballer

Lissabon Bayern-Torjäger Robert Lewandowski ist für den deutschen Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus „eindeutig der Favorit“ für die Wahl des FIFA-Weltfußballers.

Er verwies darauf, dass Lewandowski in dieser Saison konstant starke Leistungen gezeigt habe. Gegenüber dem brasilianischen PSG-Star Neymar habe Lewandowski den Vorteil, dass die Saison in der Bundesliga anders als in Frankreich zu Ende gespielt wurde und er mit 34 Treffern überzeugt habe. In der Champions League erzielte der polnische Stürmer 15 Tore in neun Spielen. „Für mich gibt es über das ganze Jahr gesehen keinen besseren“, sagte Matthäus, der 1991 selbst als Weltfußballer geehrt worden war.