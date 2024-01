FC Bayern München Matthäus kritisiert Tuchels Personalpolitik

Lothar Matthäus hat nach dem überraschenden 0:1 des FC Bayern München gegen Werder Bremen die Personalpolitik von Bayern-Coach Thomas Tuchel kritisiert. „Wenn Goretzka - wie gegen Bremen - fehlt, gerät die Hierarchie durcheinander“, schrieb der Fußball-Rekordnationalspieler in seiner Kolumne für den Pay-TV-Sender Sky. Tuchel hatte am Sonntag gegen Bremen Leon Goretzka und Thomas Müller erst in der 64. Minute ein- und Joshua Kimmich zum gleichen Zeitpunkt ausgewechselt - sehr zum Missfallen von Matthäus.