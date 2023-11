Bundesliga Matthäus kritisiert BVB: Nicht „DNA dieser Mannschaft“

„Profis, die in der vergangenen Saison überragend gespielt haben, kommen nicht mehr an ihre Grenzen. Emre Can ist verletzt, Julian Brandt lässt sein Können ab und zu durchschimmern, aber auch seine Leistungen sind nicht konstant“, schrieb der Sky-Experte weiter. Schon am Sonntagabend hatte der Fußball-Weltmeister von 1990 bei „Sky90“ die Dortmunder kritisiert und insgesamt den Teamgedanken infrage gestellt.