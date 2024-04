Bundesliga Matthäus kritisiert Atmosphäre beim FC Bayern München

„Die Atmosphäre stimmt bei Bayern seit einem Jahr nicht. Das liegt nicht nur an Thomas Tuchel, sondern überhaupt an den Entscheidungen, die getroffen wurden. Da muss man hinterfragen: Wie kommen die Verantwortlichen überhaupt darauf, Tuchel als Trainer zu wählen? Es gibt viele Menschen im Fußball, die sich darüber gewundert haben“, sagte Matthäus in einem Interview der „Sport Bild“.