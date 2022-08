Bundesliga : Matthäus: Kein wahrer Bayern-Konkurrent im Titelkampf

Berlin Für Lothar Matthäus ist der Kampf um die deutsche Fußball-Meisterschaft schon nach zwei Spieltagen zu Gunsten des FC Bayern entschieden.

Neben den Münchnern sind nur noch die Dortmunder mit zwei Siegen in die Bundesliga gestartet - und für den 61-jährigen Matthäus vielleicht der Bayern-Herausforderer. „Wenn überhaupt“, so Matthäus. Für den neuen BVB-Trainer Edin Terzic (39) gibt es ein Lob. „Er bringt das mit, was den Dortmundern gefehlt hat. Diese tiefe Identifikation, die von der Bank aus auf die Spieler überschwappt. So viel Leidenschaft und Liebe zu diesem Club strahlen aus ihm heraus, dass ich mir sicher bin, dass sie eine sehr gute Saison spielen werden.“