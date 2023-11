Bundesliga Matthäus: „Kein Problem“ mit Bayern-Trainer Tuchel

„Jeder hat seine Sichtweise, und ich glaube, dass ich versuche, korrekt umzugehen“, sagte der Sky-Experte nach dem 4:0 der Münchner am Samstagabend bei Borussia Dortmund. Wenn er kritisiert werde, so wie von Tuchel am Freitag während einer Pressekonferenz, nehme er das hin. „Wenn er es ernst gemeint hat, dann darf er es ernst meinen. Ich kann damit leben.“