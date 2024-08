Nationalspieler vor Wechsel? Matthäus hält bevorstehenden Tah-Transfer für unnötig

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus erkennt in einem Wechsel von Jonathan Tah von Bayer Leverkusen zum FC Bayern München ein altbekanntes Motiv. „Eigentlich braucht Bayern Tah gar nicht - wenn überhaupt, um Leverkusen zu schwächen“, sagte der TV-Experte in einem Interview der „Sport Bild“. Laut Medienberichten näherten sich die beiden Clubs nach wochenlangem Stillstand zuletzt wieder an und ein Transfer des Nationalspielers vom Meister zum Rekordmeister steht bevor.