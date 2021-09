Bundesliga : Matthäus: Für RB Leipzig ist schon „der Titel futsch“

Berlin Für Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ist RB Leipzig schon nach dem vierten Spieltag der Fußball-Bundesliga raus aus dem Titelkampf.

„Auch wenn in dieser Saison nach den Abgängen von Nagelsmann, Sabitzer und Upamecano ein Umbruch stattfinden musste, so hätte man den vielleicht etwas behutsamer einführen können und die erfolgreiche Art Fußball zu spielen nicht so radikal ändern dürfen“, schrieb der 60-Jährige. Der Kader, in den viel investiert wurde, müsse mit dieser Qualität und Gehaltsstruktur dennoch „unter die ersten Vier. Der Titel ist futsch, aber ein Champions-League-Platz muss drin sein“, so Matthäus.