TV-Experte Matthäus: Feinschliff bei Leverkusen fehlt noch

TV-Experte Lothar Matthäus traut dem deutschen Fußball-Meister Bayer Leverkusen auch in der kommenden Saison eine Menge zu. „Ähnlich wie im vergangenen Jahr hat Bayer 04 einen kleinen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz. Die neue Saison wird aber kein Selbstläufer, denn es kommt die Belastung in der Champions League dazu und der FC Bayern brennt darauf, die vergangene Saison vergessen zu machen“, schreibt Matthäus in seiner Sky-Kolumne.