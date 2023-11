Fußball Matthäus: „Experten haben das Recht, ihre Meinung kundzutun“

„Ich erörtere die Stärken und die Schwächen der Mannschaften, der einzelnen Spieler. So dass man in Endeffekt beim Vorgeplänkel das Wichtigste für das Spiel rüberbringt“, sagte der Ex-Profi: „Um was geht es heute? Was steht auf dem Spiel, auf welchen Spieler muss man besonders achten? Wer hat seine Stärken wo? Und dann nicht nur etwas sagen, sondern, wenn es möglich ist, dies auch durch Bilder zu untermauern.“