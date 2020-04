Fußball-Bundesliga : Matthäus: Corona-Krise als „mahnendes Beispiel“

Berlin Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat kein Verständnis für vermeintliche Misswirtschaft in der Fußball-Bundesliga.

„Was ich nicht verstehe, ist, wie es so viele Clubs geben kann, die offensichtlich jahrelang von der Hand in den Mund leben konnten, wenig bis überhaupt keine Rücklagen gebildet haben und nun fast am Ende sind“, schrieb der 59-Jährige in seiner Sky-Kolumne „So sehe ich das“ mit Blick auf die Existenzängste einiger Vereine in der Coronavirus-Krise.