Bundesliga : Matthäus: BVB nur „Verfolger“, kein „direkter Konkurrent“

München Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht Borussia Dortmund derzeit nicht auf Augenhöhe mit dem FC Bayern. Der BVB sei „Verfolger“, nicht mehr „direkter Konkurrent“ des deutschen Fußball-Rekordmeisters, sagte der Sky-Experte im Gespräch der Deutschen Presse-Agentur.

Dortmund habe in dieser Saison nicht nur mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, „man hat natürlich auch eine Defensivschwäche, die erkannt worden ist, sonst würde man sich in diesem Bereich nicht so nach Verstärkungen umschauen“.