Fußball-Bundesliga Matthäus: An Bayer „führt normalerweise kein Weg vorbei“

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus glaubt an eine erfolgreiche Titelverteidigung von Meister Bayer Leverkusen. „Stand heute, auch wenn noch knapp drei Wochen Transfers möglich sind: Leverkusen vor Bayern, Dortmund, Leipzig“, antwortete der 63-Jährige in einem „Sport Bild“-Interview auf die Frage nach seiner Prognose für die kommende Saison der Fußball-Bundesliga. „Leipzig könnte, wie fast jedes Jahr, für eine Überraschung sorgen. Aber an Leverkusen führt normalerweise kein Weg vorbei.“