Bundesliga : Matchwinner nach schwerer Zeit: Augsburgs Caligiuri

Bielefeld Vom Reservisten zum Matchwinner: Wochenlang schmorte Daniel Caligiuri auf der Ersatzbank, nun meldet er sich eindrucksvoll zurück. Sein Tor gibt den Augsburgern den Glauben an ein Happy End zurück.

Für Caligiuri war es ein besonderer Tag in seiner bisherigen Karriere, für den FC Augsburg ein Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Der Lucky Punch des Deutsch-Italieners in der 50. Minute bescherte den erst zweiten Saisonerfolg in der Fremde und verhalf zu einem Sprung auf den 14. Tabellenplatz. „Dieser Auswärtssieg tut einfach gut. Klar war noch nicht alles perfekt, aber wenn wir weiter so auftreten wie heute, werden wir die nötigen Punkte holen“, kommentierte der Matchwinner.