Bundesliga-Trainer : Matarazzo verrät über Kollege Nagelsmann: Redet im Schlaf

Leipzig Dass Leipzigs Julian Nagelsmann und Stuttgarts Pellegrino Matarazzo ein besonderes Verhältnis zueinander haben, ist bekannt.

Nagelsmann scherzte über Attacken mit einem Kleiderbügel, den er an Matarazzos „Astralkörper zertrümmert“ habe. Als sie endlich einmal „in den schönen Zimmern übernachten durften“ und nicht in den „nicht so schönen Zimmern oben am Berg“ seien sie so euphorisch gewesen, dass sie sich „immer wieder mal zum Spaß gekabbelt“ hätten, schilderte der zehn Jahre jüngere Nagelsmann das Jungtrainer-Leben.