Trainer VfB Stuttgart : Matarazzo nach Abwärtstrend: „Jedes Spiel richtungsweisend“

Stuttgart Trotz des jüngsten Abwärtstrends des VfB Stuttgart will Trainer Pellegrino Matarazzo von einer besonderen Bedeutung des Heimspiels am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) gegen den 1. FSV Mainz 05 nichts wissen.

„Es hört sich ein bisschen flach an, aber jedes Spiel ist richtungsweisend. Ich sehe es nicht so, dass das morgige Spiel unseren restlichen Saisonverlauf entscheiden wird“, sagte der Coach. Die Schwaben haben aus den vergangenen sieben Spielen in der Fußball-Bundesliga nur fünf Punkte geholt.