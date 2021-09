Bundesliga : Marton Dardai: „Hertha ist wirklich meine Heimat“

Berlin Marton Dardai sieht sich fest verwurzelt mit dem Fußball-Bundesligisten Hertha BSC.

Dabei zieht Sohn Dardai eine klare Trennlinie zwischen dem Trainer und Vater. „Zu Hause ist er mein Vater, da denke ich gar nicht an das, was bei Hertha passiert. Sobald ich in die Kabine komme, ist er mein Trainer“, sagte der zweimalige U19-Nationalspieler, „ich spreche ihn hier mit Trainer an. Es ist genauso, als wäre eine andere Person mein Trainer.“