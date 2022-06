Bundesliga : Mario Götzes spannender Start bei der Eintracht

Frankfurt/Main Zurück in der Bundesliga und sofort folgt Höhepunkt auf Höhepunkt. Mario Götze erwarten knackige erste Monate bei der Eintracht. Führt ihn die Deutschland-Rückkehr doch noch zur WM nach Katar?

Eröffnung gegen Ex-Club:

Am 5. August wird Fußball-Deutschland nach Frankfurt blicken - und auf Götze, der abends mit der Eintracht zum ersten Liga-Spiel gegen seinen Ex-Verein Bayern antritt. Europapokalsieger vs. deutscher Dauermeister, so viel Prestige gab es in Deutschlands höchster Spielklasse lange nicht mehr. Götzes Ziel dürfte klar sein: Er will an den Sevilla-Helden vorbei in die Startelf.