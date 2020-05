Hotel-Quarantäne : Mario Basler: Wäre „wahrscheinlich für ein Bier ausgebüxt“

Heilbronn Der frühere Fußballprofi Mario Basler hätte die Regeln während einer Hotel-Quarantäne lockerer genommen.

„Ich wäre wahrscheinlich für ein Bier ausgebüxt oder für Zigaretten“, sagte der 51-Jährige in einem von der „Pforzheimer Zeitung“ veröffentlichten Interview, das in der Zeitungs-Kooperation G14 von der „Heilbronner Stimme“ geführt worden war „Wenn wir zu meiner Zeit so lange nicht hätten raus dürfen, dann wäre mir möglicherweise etwas eingefallen. In Trainingslagern ist früher ja jeder mal abgehauen.“