Borussia Dortmund : Marco Reus hofft auf Comeback im Januar

Statt zur WM in Katar geht Marco Reus mit Borussia Dortmund auf Asienreise. Foto: Andreas Gora/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

Dortmund Marco Reus arbeitet an seinem Comeback und geht mit dem BVB auf Asien-Tour. Trotz der verpassten WM bleibt der Dortmunder Kapitän optimistisch - auch in Hinblick auf die EM 2024.

„Grundsätzlich tut das sehr, sehr weh, bei der WM nicht dabei zu sein. Ich habe alles dafür getan, aber es gab ein paar Komplikationen. Ich habe die Verletzung am Sprunggelenk schon zu lange und hätte längst wieder fit sein müssen. Ich habe vielleicht zu früh angefangen, um wieder in den Rhythmus zu kommen“, sagte der Kapitän von Borussia Dortmund dem TV-Sender Bild.

„Das gehört zum Leistungssport dazu. Ich bin grundsätzlich ein positiver Mensch und werde vernünftig damit umgehen“, sagte der 33-Jährige. „Die Möglichkeit auf eine Teilnahme an der EM 2024 in Deutschland schließt Reus auch nicht aus. „Man soll niemals nie sagen. Aber bis dahin kann noch viel passieren. Da bin ich für alles offen.“ Nun stehe aber erstmal die völlige Genesung und eine vernünftige Reha im Vordergrund. Sein Ziel: Am 2. Januar topfit und ohne Schmerzen die Vorbereitung auf den zweiten Teil der Bundesligasaison aufzunehmen.